Alternerend parkeren in Condédreef 08 augustus 2018

Het stadsbestuur van Kortrijk gaat alternerend parkeren invoeren in een stuk van de Condédreef, op een strook tussen Walle en de fietsdoorsteek in de bocht aan de lichten met de verkeerswisselaar het Ei. Er zal nog aan één kant van de weg mogen geparkeerd worden. Er komt een parkeerverbod van Walle tot aan huisnummer 58 enerzijds en aan de kant van de onpare nummers van huisnummer 127 tot aan de fietsdoorsteek tussen de Wolvendreef en -straat anderzijds. De regeling moet duidelijkheid scheppen over waar geparkeerd mag worden en moet automobilisten aanzetten tot trager rijden. De parkeerstroken worden in september aangebracht. (LPS)