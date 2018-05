Alleen nog naar het stadhuis voor aangifte verlies paspoort 26 mei 2018

02u54 0 Kortrijk In Kortrijk, Kuurne en Lendelede hoef je vanaf 1 juni niet meer en naar het stadhuis en naar het politiebureau te gaan bij verlies of diefstal van identiteitsdocumenten.

Je hoeft dan alleen nog maar naar het gemeente- of stadhuis te gaan. "Dat zijn 3.500 verplaatsingen minder op een jaar voor de bevolking", zegt schepen van burgerzaken Arne Vandendriessche.





De aanpassing die voor het eerst in Vlaanderen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede wordt toegepast kan dankzij aanpassingen in het federaal computersysteem en de afspraken die werden gemaakt tussen de gemeenten en hun politiezone Vlas. "De aangifte van diefstal of verlies gebeurt op het stadhuis, van daaruit wordt dan een document opgemaakt dat naar de politie gaat", zegt schepen Vandendriessche van Kortrijk. "Op die manier kan de politie ook meer tijd vrijmaken om aanwezig te zijn op het terrein en het zorgt voor een heuse administratieve vereenvoudiging."





Vier maanden geleden

Het ministerieel Besluit gaat in op 1 juni, maar de politiezone Vlas is de eerste die het ook zal uitvoeren. "Dat komt omdat we de voorbereidingen hiervoor vier maanden geleden al gestart zijn."





De nieuwe regeling geldt trouwens niet voor studenten die niet in de zone gedomicilieerd zijn en voor verblijfskaarten. (AHK)