Algen kleuren Leie groen 13 augustus 2018

De Leie kleurt momenteel groen, en dat pal in het stadscentrum van Kortrijk. Het fenomeen was tijdens de zomer van vorig jaar ook enkele dagen te bewonderen. De kleur wordt veroorzaakt door algenbloei. De algen zijn voor alle duidelijkheid niet schadelijk voor de mens. Ze groeien door een combinatie van aanhoudende droogte, warm weer en zuurstofarm water. De algenbloei is in de volksmond gekend als 'de bloei van het water'. "Die algenbloei kan vissterfte veroorzaken, maar voorlopig krijg ik daar geen meldingen over", zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "Ik verwacht trouwens dat de algen snel weer zullen verdwijnen. De regen zal soelaas brengen", aldus de schepen. (LPS)