Alexandra Gjurova verlaat Groen 23 november 2018

Alexandra Gjurova, bij de gemeenteraadsverkiezingen nog op de tweede plaats bij Groen Kortrijk, stapt uit de partij. De gemeenteraadszetel die ze behaalde bij die verkiezingen, staat ze af. Dat is vrij opmerkelijk nieuws, want de 25-jarige doctoraatsstudente in de Rechten werd in aanloop naar de verkiezingen nog als beloftevolle kopvrouw voorgesteld.





Gjurova kondigt het nieuws zelf aan. Haar visie strookt naar eigen zeggen niet langer met die van de partij. "Ik stel vast dat de neuzen hoe langer hoe minder in dezelfde richting staan. In de kern is er een bepaalde mentaliteit die niet strookt met de visie waar ik voor sta." Haar plaats in de gemeenteraad neemt ze niet op. "Op 14 oktober stemde de kiezer niet alleen op mij, maar ook massaal voor het groene verhaal dat ik mee heb geschreven en met vuur heb verdedigd. Het hoort dan ook dat de zetel in de gemeenteraad wordt ingevuld door Groen." Raadslid David Wemel betreurt het vertrek van Alexandra. "Maar we moeten haar beslissing respecteren. Het is even reorganiseren, maar daar nemen we onze tijd voor." Wie haar plaats inneemt is nog niet duidelijk. (JME)