Alerte café-uitbater betrapt man met vals briefje van 20 euro 21 maart 2018

Een alerte café-uitbater in de stationsbuurt in Kortrijk kon maandag omstreeks 23.20 uur een man op heterdaad betrappen die betaalde met vals geld. De man bestelde een drankje op café en wou betalen met een briefje van 20 euro.





De café-uitbater had meteen door dat het om vals geld ging en verwittigde meteen de politie. Toen de politie arriveerde, stond de valsmunter buiten aan het café. Hij werd meteen opgepakt nadat hij de cafébaas betaalde met echt geld voor zijn drankje.





De dader is geen onbekende voor het gerecht. Ondertussen werden ook alle aangesloten handelaars van het Winkelinformatienetwerk verwittigd van de poging tot valsmunterij. Zij werden gevraagd om hun kassa's te controleren op valse briefjes. Café-uitbater Johan Verniest van café Sint-Georges in de Voorstraat vond in zijn kassa ook een vals briefje van 20 euro terug.





