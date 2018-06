Alderweireld en Vermaelen naar school 07 juni 2018

02u42 0

Er zijn meer details over het bezoek van enkele Rode Duivels, morgen in de vrije basisschool. Het zijn verdedigers Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen die naar Bellegem afzakken. Er komt ook een crew van jeugdzender Ketnet met op kop wrapper en presentator Sander Gillis. De school werkte een leuk en creatief project uit om Pleegzorg Vlaanderen in de kijker te zetten en wint zo een actie van Ketnet en de Waalse tegenhanger OUFtivi. In Vlaanderen krijgen ook scholen in Brakel, Zandbergen, Heverlee en Antwerpen het bezoek van Rode Duivels, die tijdens hun WK-voorbereiding graag tijd vrijmaken voor de scholen. De kinderen van de basisschool in Bellegem kunnen amper wachten. (LPS)