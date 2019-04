Alcoholslot, boete, rijverbod en proeven voor restaurantuitbaatster LSI

04 april 2019

14u29

Bron: LSI 6 Kortrijk De uitbaatster van restaurant Beudaert in Kortrijk mag een jaar lang enkel in een auto met een alcoholslot rijden. Dat besliste de politierechter donderdag. Ze kreeg ook nog een boete, een extra rijverbod en moet vier proeven opnieuw afleggen.

Sofie D. werd op 29 september 2018 dronken achter het stuur betrapt. D. bleek meer dan 2,2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Nadat het restaurant de deuren had gesloten, ging ze nog even op stap”, aldus haar advocate. “Toen ze naar huis wou vertrekken, probeerde ze nog een taxi te bellen, maar stapte toch in haar voertuig. Stom! Ze belde al zo vaak taxi’s voor klanten om te vermijden dat ze beschonken met de auto zouden rijden.”

Een eerdere veroordeling uit 2016 na een ongeval met lichte alcoholintoxicatie brak Sofie D. zuur op. De politierechter kon niet anders dan haar bovenop het alcoholslot nog een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft effectief, op te leggen. Als ze haar rijbewijs terug wil krijgen, zal ze eerst ook moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rijexamen en psychische en medische proeven. Ze moet ook een boete van 1.200 euro betalen.

Sofie D. baat restaurant Beudaert samen met haar partner sinds begin september 2018 uit. Daarvoor baatten ze met Table D’Amis het enige sterrenrestaurant dat Kortrijk rijk was uit.

Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters door een verstrenging van de wegverkeerswet verplicht de installatie van een alcoholslot te bevelen voor automobilisten die met 1,8 promille of meer achter het stuur zitten. Voor recidivisten ligt die grens zelfs op 1,2 promille. De installatie van een alcoholslot is vooral financieel een zware dobber. Eén jaar met zo’n slot rondrijden kost al gauw zo’n 4.000 euro. Veroordeelde automobilisten kunnen er ook voor kiezen geen alcoholslot te laten installeren in hun voertuig maar dan moeten ze hun rijbewijs gedurende die periode inleveren.