Alcatraz zet in op nóg meer beleving 70 PROCENT VAN TICKETS METALFESTIVAL AL VERKOCHT PETER LANSSENS

09 augustus 2018

02u38 0 Kortrijk Kortrijk ontvangt het metalfestival Alcatraz. "70 procent van de tickets is al verkocht", zegt Bernard De Riemacker. Alcatraz kan 10.000 bezoekers per dag aan. De organisatoren mikken op 24.000 bezoekers voor het hele weekend. Wie nog twijfelt om een kaart te kopen: er is nóg meer beleving dit jaar.

Zo'n 75 medewerkers zijn al dagen in de weer om de festivalweide nabij het sportcentrum Lange Munte in te richten, want Alcatraz komt eraan van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus. De elfde editie van het gezelligste en tweede grootste hard rock en metalfestival van ons land staat bol van de nieuwigheden. Zo wordt het hoofdpodium nog imposanter, om het 'prison gevoel' met een knipoog naar de gewezen wereldberoemde gevangenis Alcatraz op het eiland in de baai van San Francisco , te versterken. "De coole rockbar El Presidio krijgt vooraan een extra tent, zodat het nog meer een arena wordt samen met de Bar centraal en je er zo extra veel ambiance krijgt", zeggen woordvoerder Bernard De Riemacker en mede-organisator Filip Nollet. "El Presidio zelf is groter en leuker met een ruim assortiment van frisse bieren in glas en muziekvideo's die de toon voor onvergetelijke muziekmomenten zetten. Bovendien is er met Hellzapoppin een freakshow in El Presidio, waar freaks jongleren met vuur, kettingzagen, zwaarden en gebroken glas."





Sixpack op camping

De liefde gaat ook bij de metalfans door de maag. Alles wordt op de weide zelf klaargemaakt met op het menu onder meer pizza's uit een houtoven, verse beefburgers, een barbecue zone en vegetarische maaltijden. De foodzone ligt aan de metalmarkt, waar je ook een cocktailbus met dubbeldekker terras hebt, koffies van Koffiequeen en ijsjes. De vip, een terras met een frontaal zicht op het hoofdpodium, is uitverkocht. Er is in 2017 geïnvesteerd in een groter vip-terras, drie meter hoog en dertig meter breed, met ook beschutting en een aparte bar. Aan de camping, waar 3.000 gasten worden verwacht, is eveneens gesleuteld met onder meer hoekjes waar je kan barbecueën, een ontbijtbuffet en een winkeltje. Leuk: vergeet het lauw bier. In samenwerking met de nieuwe bierpartner InBev haal je nu bij aankomst op de camping een sixpack af om Alcatraz met frisse pinten te starten. Er zal verder animatie zijn. Zo word je er gezellig wakker met een metal accordeon, om een voorbeeld te geven. Bovendien is de glamping zone uitgebreid door de grote vraag naar tipi's, lodges en opgezette tentjes, zelfs met een ontbijt-aan-bedservice inbegrepen.





Geen vierde festivaldag

Vorig jaar gingen 3.000 inwoners van Kortrijk en Zwevegem op de uitnodiging van de organisatoren in om Alcatraz op vrijdag te bezoeken. Ook nu betalen die inwoners op vrijdag een lager tarief van 29,90 in plaats van 50 euro. "Meer nog: het aanbod op het hoofdpodium is erg 'rock-n-roll' op vrijdag, zodat een breed publiek er zich kan uitleven", zeggen De Riemacker en Nollet. Het wordt een topfeest op vrijdag met acts zoals Status Quo, Dee Snider en Brides of Lucifer. Revelatie Brides of Lucifer bewijst na onder meer een heroïsche passage op Graspop dat het brengen van metalklassiekers door het Scala koor met Koen Buysse van Zornik een succesformule is. De 44 bands staan centraal op de driedaagse met als headliners ook Limp Bizkit en Dimmu Borgir op zaterdag en Helloween Pumpkins United en In Flames op zondag. Heavy, black, death, trash metal, subgenres én Belgische bands zoals Diablo Blvd met frontman Alex Agnew, Bizkit Park en Bark wisselen elkaar af. De line-up is sinds enkele weken compleet. Er haakte geen enkele band in extremis af. Of Alcatraz nog kan groeien de komende jaren? "Ja, want het terrein is groot genoeg, maar we mikken op kwaliteit boven kwantiteit", vervolgen De Riemacker en Nollet. "Een vierde festivaldag is dus nog niet aan de orde momenteel."





Controles op wildparkeren

De veiligheidsnormen zijn ongewijzigd. "Kleine rugzakken zijn toegelaten, na controle. Drugs zijn uiteraard niet toegelaten op Alcatraz. We houden ons verder aan de normen voor onze muziekactiviteiten, alles wordt nauwkeurig met een decibelmeter opgevolgd. We voorzien voor bezoekers een parking aan Kortrijk Xpo, van waar je een shuttlebus kan nemen tot aan het terrein. Er zijn ook parkings voor vips, medewerkers en artiesten. En er is duidelijke signalisatie voorzien. De politie zal streng op wildparkeren controleren. 800 medewerkers leiden alles in goeie banen tijdens het festivalweekend", aldus De Riemacker en Nollet. Tot slot: wie kaarten koopt en voor de combi kiest, krijgt een gratis Franky De Smet-Van Damme-poncho. Info: www.alcatraz.be.