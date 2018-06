Alcatraz strikt Limp Bizkit als headliner 27 juni 2018

02u27 0

Alcatraz heeft met Limp Bizkit een headliner beet voor de festivaldag op zaterdag 11 augustus.





De groep maakte in 1999 wereldwijd furore met zijn tweede album Significant Other. Limp Bizkit verkocht sindsdien ruim 50 miljoen albums. Ook live doet de band haar stinkende best, zoals recent op Graspop. De groep met controversiële frontman Fred Durst, drummer John Otto, bassist Sam Rivers, dj Lethal en excentrieke meestergitarist Wes Borland serveert nog altijd een explosieve molotovcocktail van groovende riffs en knettergekke raps, die garant staan voor vuurwerk. Dat belooft als hits als My Way, Rollin, My Generation, Nookie, Break Stuff, Take A Look Around, de George Michael-cover Faith en Behind Blue Eyes over het terrein van Alcatraz knallen. Het metalfestival vindt nabij de sportcampus Lange Munte plaats, op Hoog Kortrijk, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 augustus. Er zijn al 44 groepen bekend. Meer informatie staat op www.alcatraz.be. (LPS)