Albertstraat dicht voor verkeer 10 augustus 2018

Aannemer Govaere Bouwonderneming uit Lendelede bouwt op dinsdag 14 augustus een torenkraan op de werf van het Parkhotel, in de Koning Alberstraat. De opbouw van de kraan gebeurt met behulp van een mobiele kraan. Die zal de volledige breedte van de rijweg innemen. Er is hierdoor komende dinsdag geen verkeer mogelijk in de Albertstraat, op een strook tussen het Casinoplein en het Stationsplein. Verkeer komende van het Louis Robbeplein wordt omgeleid via de Jan Palfijnstraat, Stationsstraat en Stationsplein. Het verkeer komende van de Doorniksestraat, Stationsplein en Reynaertstraat wordt omgeleid via de Stationsstraat en Jan Palfijnstraat. (LPS)