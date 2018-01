Albertpark kampt opnieuw met wateroverlast 02u28 0 Kortrijk Door de regen van de voorbije dagen is er opnieuw wateroverlast in het Albertpark. Acht tuinen staan deels onder water. Er wordt ook uit zeker twee kelders per dag tienduizenden liter water gepompt. "Het is een drama, er moet nú een oplossing komen", zegt buurtbewoner Geert Vandepitte.

De ellende sleept er al 12 jaar aan en gaat terug tot de Leiewerken, toen de rivier er rechtgetrokken en verbreed werd. Dat verliep niet helemaal zoals het hoort. Na een reeks rechtsprocedures kwam de aanleg van een drainage, om grondwater naar de Leie te loodsen, als oplossing naar voren. De aanleg ligt sinds de lente van 2016 stil, nadat de aannemer in de ondergrond op stortmateriaal stootte op het terrein van het gesloopte ex-zwembad De Geest en een voetbalveld van het Guldensporencollege. Een oude Leiearm werd er 100 jaar geleden gedempt met stortmateriaal.





Nooit zo erg

"Maar de overlast was nog nooit zo erg. Bij de minste regenval hozen we dagenlang", stelt Vandepitte. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) onderzoekt nu in het voorjaar van 2018 in welke mate er sprake is van bodem- en grondwatervervuiling. "Er zal bij een ernstig risico eerst tot een sanering overgegaan worden, vooraleer de drainage verder kan aangelegd worden", laat Waterwegen & Zeekanaal weten.





Overrulen

"In afwachting helpt alleen pompen. Hard, maar de realiteit", vult schepen van Grondbeleid Wout Maddens (Open Vld) aan. "We staan met de aanleg van een drainage dicht bij een oplossing. Maar we kunnen de procedure in verband met de vervuiling niet 'overrulen'", aldus nog Maddens.





(LPS)