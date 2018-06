Alarmpistool cadeau voor huwelijksverjaardag 19 juni 2018

Een 57-jarige man uit Kortrijk moest zich voor de rechtbank verantwoorden omdat hij zonder de nodige vergunning een alarmpistool met lader en twaalf patronen had liggen. "In de Ardennen gekocht voor onze tiende huwelijksverjaardag", verraste Patrick D. Ook de rechter vond het een bizar cadeau om een huwelijksverjaardag te vieren. Het wapen kon door de politie in zijn woning ontdekt worden na een...echtelijke twist. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van 800 euro en een verbeurdverklaring van het wapen. (LSI)