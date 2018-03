Al dagenlang amper postbedeling AFWACHTEN OF STAKING VANMORGEN VOORBIJ IS PETER LANSSENS

07 maart 2018

02u40 1 Kortrijk De post wordt al enkele dagen amper bedeeld in de regio Kortrijk. Oorzaak is een staking in distributiecentrum MassPost omwille van een te hoge werkdruk en een nijpend personeelstekort. Er is nu een nieuw voorstel om meteen tien interimkrachten in te zetten. Afwachten of de staking vanmorgen voorbij is.

Ruim drie kwart van de 140 personeelsleden legde dinsdagvoormiddag het werk neer in het distributiecentrum MassPost in de Doenaertstraat in Kortrijk.





Ook maandag werd er gestaakt, waardoor brieven en pakketjes al enkele dagen amper bedeeld worden in de regio Kortrijk. Dat frustreert terecht veel mensen, maar de betrokken personeelsleden vinden dat ze nu in te moeilijke omstandigheden moeten werken door een te hoge werkdruk en een tekort aan personeel. "Zo staan er in MassPost tot 25 containers vol onbehandelde correspondentie en pakketjes", zegt Marc Allossery van de vakbond ACV-Transcom.





"Die achterstand wegwerken sleept al maanden aan omdat het nu gewoonweg niet haalbaar is zo."





Boel sussen

Dinsdagvoormiddag nog werd een voorstel tot akkoord, om tegen eind maart tien extra personeelsleden vast aan te werven, unaniem van tafel geveegd. "We vragen ons af of ze extra mensen gaan vinden. Als ze die al vinden, gaan ze toch weer snel weg zijn, omdat de job te zwaar is en de overuren niet betaald worden", reageert een personeelslid.





Vanmorgen vroeg wordt een nieuw voorstel tot akkoord voorgelegd, waarbij het de bedoeling is om eerst en meteen tien interimkrachten in te zetten als ondersteuning, tot later de tien extra vaste personeelsleden aangeworven zijn. "Het kan de boel sussen, al durf ik niet te zeggen of de werknemers nu wel akkoord zullen gaan", zegt Marc Allossery. "Zo blijft het afwachten of er effectief voldoende interimkrachten opdagen. Er is verder afgesproken dat wie een extra dienst doet, extra rust krijgt."





Doorbraak

Afwachten dus of de duizenden brieven en pakketjes nu weer bedeeld worden in Groot-Kortrijk en Zwevegem. Voor de bedeling van kranten zou er geen probleem zijn. "We betreuren de situatie en hopen dat het nu tot een doorbraak komt", zegt bpost-woordvoerster Barbara Van Speybrouck. "Het voorstel tot akkoord is goed. Dat zeggen zelfs de sociale partners. Meer voeg ik er niet aan toe."