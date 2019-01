Al 62 handelszaken vermijden voedselverspilling dankzij app Too Good To Go Peter Lanssens

07 januari 2019

09u21 0 Kortrijk Too Good To Go maakte een half jaar geleden zijn intrede in onze regio. De Deense app redt maaltijden van de vuilnisbak. Er doen ondertussen al 62 handelszaken mee in Zuid-West-Vlaanderen.

De app gaat voedselverspilling tegen door handelszaken de kans te geven hun restjes op het einde van de dag alsnog te verkopen. De consument reserveert de porties en betaalt slechts een derde van de prijs. “Too Good To Go breekt door in Zuid-West-Vlaanderen”, zegt Jonas Mallisse, verantwoordelijke van de app in ons land. “Er doen al 62 handelszaken mee: 49 in Kortrijk, telkens drie in Menen en Waregem, telkens twee in Harelbeke en Kuurne en telkens eentje in Deerlijk, Lendelede en Wevelgem.” Doen in Kortrijk onder meer mee: N’Food, Traiteur Mamma Mia, Bowls, patisserie Courcelles, Pomodoro, De Kleinkeuken, Streat, Les Tartes de Françoise, ’t Vissershuys, slagerij Floryn, patisserie Ridder & Hove, café Fernand en Biomarkt. Je pikt op het afgesproken uur je portie eten op, op vertoon van je bevestigingsbon. Waar je mee naar huis gaat, is een verrassing, want op de app zie je enkel hoeveel porties er zijn, niet wat er precies over is. Het gaat wel altijd over vers eten. De handelaar verdient nog aan voedsel dat anders de dag nadien op de afvalberg zou belanden. De handelaar betaalt per verkochte maaltijd 1,20 euro aan Too Good to Go, voor de service en de reclame. Info: www.toogoodtogo.be.