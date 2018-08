Al 56 wijzigingen van voornamen 31 augustus 2018

02u36 0 Kortrijk Het is sinds 1 augustus mogelijk om gratis een nieuwe voornaam aan te vragen in Kortrijk. En daar maken veel inwoners gretig gebruik van. Er wijzigden al 40 Kortrijkzanen hun voornaam. En er staan op dit moment nog 16 afspraken ingepland.

"We zagen al enkele vreemde namen passeren zoals Elbow, Putje, Mushroom of Cak", verduidelijkt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). "Maar evengoed gaat het om mensen die in het dagelijks leven met een andere naam aangesproken worden, zoals Lieve in plaats van Godelieva. Er zijn ook mensen die hun naam uit praktische redenen wijzigen, zoals Bjorn in plaats van Björn. Want sommige leestekens zorgen bijvoorbeeld voor onvoorziene problemen bij reizen naar het buitenland en die laten veel mensen dan liever vallen. De vorige retributie schrikte duidelijk heel wat mensen af om de stap te zetten. De procedure liep vroeger via de FOD Justitie en kostte tot 490 euro. Ter vergelijking: in 2017 vroegen acht mensen een voornaamswijziging aan in Kortrijk. Dat maakt dat we momenteel zeven keer zoveel aanvragen verwerken, in één maand tijd.





Vreemde voorstellen

De voornaamswijziging op zich neemt wel wat tijd in beslag en zorgt voor extra werkdruk bij het team Burgerzaken. Maar voorlopig houdt de stad de procedure rond de voornaamswijziging gratis. De meeste aanvragen worden binnen enkele dagen afgerond. Enkel bij vreemde voorstellen, mensen met een strafregister of lopende onderzoeken wordt het dossier eerst doorgestuurd naar het parket voor verdere beoordeling", aldus Arne Vandendriessche. (LPS)