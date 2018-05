Al 34 premies voor wie auto voor fiets inruilt 30 mei 2018

02u37 2 Kortrijk Wie in Kortrijk zijn auto voor een nieuwe fiets inruilt, krijgt sinds december 2017 een premie. De actie kent na een half jaar al 24 goedgekeurde premies en 10 in aanvraag.

"Een beetje tot mijn eigen verbazing", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Danny Ravau (56) uit Heule heeft alvast geen spijt van zijn beslissing. Hij deed zijn busje van de hand en kocht een elektrische plooifiets van 1.250 euro. De stad kwam met een premie van 400 euro over de brug. "Het gaat niet goed met ons klimaat en een auto is veel duurder", zegt Ravau, die in het onthaal van het meldpunt 1777 in het stadhuis werkt. "Ik sta in tien minuutjes in Kortrijk en kan onderweg nu altijd mensen groeten, waardoor ik me ook frisser en opgewekter voel. Naar mijn moeder in Aalbeke fietsen, het is wat heuvelachtiger daar, gaat ook vlot. Het is een plezier om te fietsen, zelfs als het slecht weer is", aldus Danny Ravau, die zijn plooifiets ook vaak meeneemt op de trein. "Er bestaat geen slecht fietsweer, alleen slechte fietskledij", vindt schepen Weydts. De stad betaalt de helft van de aankoop van een (bak)fiets, elektrische (bak)fiets of meerpersonenfiets, met een maximumbedrag van 400 euro. Voor kwetsbare mensen is de premie niet begrensd tot de helft van de aankoop, wel tot het maximum van 400 euro. Info: www.kortrijk.be/fietspremie.





(LPS)