Al 22 keer veroordeeld, maar zonder resultaat 27 maart 2018

Bjorn T. (39) uit Kortrijk riskeert zes maanden cel en een geldboete voor alweer enkele diefstallen. Daarmee zal veroordeling nummer 23 worden bijgeschreven in zijn strafregister. De man lijkt in al die jaren dus niks te hebben bijgeleerd. T. werd gesnapt nadat hij bij Carrefour in Waregem vijf (!) bakken met broden en patisserie meenam. Die waren even voordien geleverd en stonden nog buiten aan de hypermarkt. Bij een huiszoeking trof de politie ook nog andere gestolen spullen aan, onder meer een koffer met professioneel materiaal om op hoogte te werken. Die koffer bleek enkele weken voordien gestolen bij een bedrijf in onze regio. T. ontkent die diefstal, hoewel camerabeelden het tegendeel lijken te bewijzen. Hij geeft wel toe dat hij broden en patisserie stal bij Carrefour. "Maar omdat die dicht bij een afvalcontainer stonden, dacht ik dat ze zouden worden weggegooid. En dus kon ik ze maar beter meenemen, voor mezelf en mijn vrienden", klonk het. Vonnis op 23 april. (VHS)