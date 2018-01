Al 20 kandidaten voor kaartershuisje Plein 02u57 1

Het Plein kampte de voorbije jaren met overlast door stomdronken amokmakers en druggebruik. Het gaat er nu beter. De stad zoekt zelfs een investeerder om er een beschermd huisje nieuw leven in te blazen. "Geïnteresseerden kunnen tot 21 februari hun project indienen", zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open Vld). Het stadsbestuur hoopt op een creatieve horeca insteek of een combinatie met een detailhandel. Een onafhankelijke jury selecteert het beste project, waarna de stad een concessie van negen jaar uitschrijft. De winnaar wordt in maart bekendgemaakt. "Er tonen al bijna twintig kandidaten interesse", vervolgt Vandendriessche. De concessie start in april. De zaak moet tegen de zomer open zijn. De eerste drie jaar is de huurprijs 250 euro per maand, daarna is dat 450 euro per maand. De stad laat op eigen kosten het vochtprobleem in het huisje wegwerken, bekijkt ook om een opening te maken naar de straatkant toe en laat de gevel van een likje verf voorzien. Alle andere investeringen zijn voor rekening van de nieuwe uitbater. Er is op zaterdag 3 februari om 10 uur een toonmoment. Alle info staat op www.kortrijk.be/kaartershuisje.





(LPS)