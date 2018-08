Al 2 aanvragen om naam te veranderen 02 augustus 2018

02u44 1 Kortrijk Naar aanleiding van een wetswijziging, is het sinds gisteren veel eenvoudiger om je voornaam te wijzigen. Al twee mensen deden een aanvraag

Je naam veranderen kan je voortaan gewoon doen via de gemeente of stad. In Kortrijk is je voornaam laten veranderen sinds 1 augustus gratis. Gisterenvoormiddag kwamen al 10 mensen inlichtingen vragen in het stadhuis, en er kwamen ook al twee concrete aanvragen binnen. Onder meer Lieve Ver Donck, echtgenote van oud-schepen Koen Byttebier en zaakvoerster van Lifestylewinkel Byttebier en koffiebar en lunchrestaurant La Cantina, deed een aanvraag.





"Mijn officiële naam is eigenlijk Godelieva", vertelt ze. "Mijn ouders wilden mij Lieve noemen, maar op het stadhuis van Mol werd enkel Godelieva aanvaard. Op alle officiële documenten staat Godelieva. Een mottige naam vind ik, en het is gewoon 'mijn' naam ook niet. Toen ik vanmorgen in de auto op de radio hoorde dat het voortaan gemakkelijker wordt om je naam te veranderen, ben ik meteen doorgereden naar het stadhuis. Helemaal in orde is het nog niet, het is best dat je niet meteen naar het buitenland trekt nadat je naam is veranderd, dus ik wacht nog even met alle papierwerk tot na onze vakantie." (JME)