Akkoord rond tunnel voor studenten 06 april 2018

02u41 1 Kortrijk Het stadsbestuur van Kortrijk heeft een akkoord met de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de Universiteit Gent (campus Kortrijk) om een fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorweg Kortrijk-Roeselare aan te leggen.

De tunnel moet de campus van Howest in de Graaf Karel de Goedelaan via het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide verbinden met Howest-gamingcenter The Level in de Botenkopersstraat. De aanleg is in het academiejaar 2018-2019 voorzien.





De tunnel wordt ook een plaats waar partners zoals Hangar K op Kortrijk Weide (starters, groeiers en gevestigde bedrijven werken er aan de digitalisering van onze economie in de eerste 'co-creatiehub' van West-Vlaanderen, red.) en het provinciaal technisch instituut (PTI) in de Karel de Goedelaan nieuwe technologie op de tunnelwanden kunnen uittesten.





Howest betaalt een derde van de kostprijs van de tunnel met een maximum van 500.000 euro. De stad beheert de tunnel. UGent legt een pad tussen tunnel en Karel de Goedelaan aan.





(LPS)