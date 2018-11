Akademy serveert taco's van Manuel Kartel 15 november 2018

02u29 0 Kortrijk Een nachtje clubben in een uniek pand vol kunst kan in Akademy, binnenkort. Akademy en de kunstgalerij openen elke clubavond vanaf 21 uur.

"We bieden er onze bezoekers ook iets te eten aan", zeggen Louis en Thomas Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh. Akademy gaat in zee met Manuel Kartel, de populaire tacozaak van bekend ondernemer Paul Drèze, die in de Leiestraat opende. Straks kan je ook in Akademy smullen van gezonde en vetarme taco's. "Tot in de vroege uurtjes, om onze dansers van brandstof te voorzien. Akademy start op zaterdag 17 november in feestzaal K20 in het bouwcentrum Pottelberg. We openen om 21 uur met een expositie van fotograaf Frank De Mulder. Aansluitend opent de nachtclub met Sennah trp als opwarmer, gevolgd door een optreden van een legende uit Chicago."





Afterwork

"Jamie 3:26 zet de dansvloer in vuur en vlam met zijn funk, disco en house klassiekers. Afsluiten doen we met de iets diepere house grooves van het Belgische duo Kong & Gratts. We houden telkens een afterwork, om exposities feestelijk af te sluiten. De eerste is op donderdag 20 december, als slot van de expo van schilder Guillaume Caron. Het Akademy-programma zit al tot februari zo goed als vol."





Exposeren

Akademy volgen kan op Facebook en Instagram. Wie er kunst wil exposeren of een feest of event wil houden: info@akademy.be.





(LPS)