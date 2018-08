Afvalvat ontploft 08 augustus 2018

02u37 0

In de gebouwen van Kulak in de Etienne Sabbelaan in Kortrijk is gisterenmorgen een vat waarin afval van zuren wordt gedeponeerd ontploft. Dat gebeurde in een labo, vermoedelijk door de hitte. Bij het incident raakte niemand gewond. Eén medewerker die op het moment van de explosie in het labo aanwezig was, moest nadien een douche nemen. De brandweer werd opgeroepen om de restanten op te kuisen. De brandweermannen moesten speciale pakken aantrekken om de klus te klaren. (VHS)