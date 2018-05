Afvalbrand veroorzaakt grote rookpluim 07 mei 2018

Een afvalbrand achteraan enkele gebouwen in de Vlaanderenkaai heeft gisterenochtend een grote rookpluim veroorzaakt boven Kortrijk. Die was tot kilometers ver te zien. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel blussen. Plastic en rubber hadden er vuur gevat. Hoe het vuur is ontstaan, is niet duidelijk. (AHK)