Afschuivende taluds E403 krijgen herstel Peter Lanssens

24 januari 2019

10u31 0 Kortrijk De afschuivende taluds langs de autosnelweg E403-A17 in Aalbeke worden na het bouwverlof deze zomer hersteld. De werken zullen zo’n drie maanden duren. De kostprijs is 460.000 euro. Er dreigt momenteel geen gevaar voor het verkeer.

Dat vernam Vlaams parlementair Bert Maertens (N-VA) na enkele parlementaire vragen hierover aan minister van Mobiliteit en partijgenoot Ben Weyts. De grondafschuivingen langs de E403 richting Doornik bevinden zich ter hoogte van de Lampestraat in Aalbeke. Er zijn ook afschuivingen in de toegangshellingen naar de brug over de E403, nabij de Klijtbergstraat en Markestraat in Rollegem. Er dreigt geen gevaar of hinder voor het verkeer. Wegenwachters van het agentschap wegen en verkeer (AWV) houden de afschuivingen nauwlettend in de gaten. De oorzaak van de afschuivingen is de doorsnijding van de Ieperiaankleilaag op de plaats waar de E403 in het landschap snijdt. Door de grondwaterstroming glijdt de bovengelegen laag geleidelijk en lokaal af op deze kleilaag.