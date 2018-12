Afscheid van Mimosa met drie uitverkochte zwembadvoorstellingen Maxime Petit

23 december 2018

Voor de zwembadvoorstelling Splash! lieten regisseurs Myriam Van Imschoot en Christine De Smedt zich inspireren door het Mimosazwembad als publieke ruimte met zijn diverse gebruikers in de glansrol. De groep van een 50-tal deelnemers bestond uit een mix van personen, gaande van recreatieve zwemmers tot mensen die het zwembad bezoeken vanuit clubverband, voor competitie, therapie of verenigingsleven. Splash! werd gemaakt in het kader van Kortrijk Europese Hoofdstad 2018 en gunde de toeschouwers een kans om het Mimosazwembad in volle glorie te zien voordat het de deuren dichttrekt.

En toch is dit afscheid nog niet definitief want Mimosa sluit pas helemaal op 28 februari. Het publiek liep alvast warm voor deze intieme en spontane voorstelling, zo getuigen de drie succesvolle en uitverkochte weekendoptredens. (MPM)