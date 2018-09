Afghaan terecht voor bedreiging jeugdrechter 06 september 2018

Een 25-jarige Afghaanse vluchteling riskeert zes maanden effectieve celstraf en een boete van 800 euro voor de bedreiging van een jeugdrechter en een personeelslid op de griffie van de jeugdrechtbank in Kortrijk. Ali H. zakte met zijn partner naar het gerechtsgebouw af om verhaal te halen over de plaatsing van hun minderjarige dochter. Toen ze te horen kregen dat ze hun dochter niet te zien konden krijgen, bedreigde Ali H. een justitiemedewerkster. Hij eiste ook de jeugdrechter te zien te krijgen en slingerde haar allerlei bedreigingen naar het hoofd. Dat hij "bereid zou zijn iemand te vermoorden als hij zijn kind niet te zien zou krijgen", klonk het. Bij een fouille werd hasj en een zakmes gevonden. "Hij had geen kwade bedoelingen", verdedigde zijn advocaat Ali H. "Hij komt uit oorlogsgebied en is niet zo vertrouwd met onze gebruiken." Hij vroeg de vrijspraak. Ondertussen verblijft Ali H. in de cel voor het bedreigen van zijn (ondertussen ex-) partner. Vonnis op 1 oktober. (LSI)