Afghaan riskeert 15 maanden cel voor acht messteken aan landgenoot Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

16u08 0 Kortrijk Een 33-jarige Afghaan uit Oostende riskeert 15 maanden gevangenisstraf voor de poging doodslag op een landgenoot in Kortrijk. De Afghaan stak zijn landgenoot op 16 oktober 2017 maar liefst acht keer met een mes in de Oude Kasteelstraat in Kortrijk. Het slachtoffer raakte niet levensgevaarlijk gewond.

Beide Afghanen hadden eerder al een dispuut met elkaar, maar op 16 oktober 2017 om 22.10 uur liep het uit de hand. Tijdens een vechtpartij tussen beide in de Oude Kasteelstraat stak Ashraf K. zijn landgenoot maar liefst acht keer met een mes, vier daarvan ter hoogte van de borstreek. Ashraf, die ondertussen in Oostende verblijft, ging daarna naar de politie om hulp te vragen. Volgens het slachtoffer werd hij plots langs achter aangevallen en kreeg enkele messteken te verwerken. Hij werd zwaar bloedend overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij was één maand ongeschikt. “Het slachtoffer werd helemaal niet langs achter aangevallen”, pleitte de advocaat van dader Ashraf. “Die andere Afghaan was net in de straat waar mijn cliënt woont om met hem te komen vechten. Plots werd hij geconfronteerd met zijn belager in de gang van zijn woning en is een gevecht ontstaan. Eén messteek kon fataal geweest zijn ter hoogte van de tepel, maar die steek was slechts één centimeter diep.” Naar eigen zeggen maakte Ashraf K. zich binnen de Afghaanse gemeenschap niet populair omdat hij zich te westers zou gedragen en hij ook een erg opvallend kapsel heeft. Het bovenste deel van zijn haar staat zo’n 20 centimeter rechtop. “Ze beschuldigden hem ook van homo te zijn en bedreigden hem meermaals een lesje te leren”. Vonnis op vier februari.