Afgezette Catalaanse leider Puigdemont bezoekt Kortrijk en geeft lezing in Budafabriek Peter Lanssens

09 april 2019

16u00 9 Kortrijk Carles Puigdemont, de afgezette Catalaanse leider verblijft in ballingschap in ons land en zet hier zijn strijd voor een onafhankelijk Catalonië onafgebroken verder, komt op uitnodiging van N-VA en de Saeftinghekring voor het eerst naar Kortrijk. Puigdemont geeft op donderdag 25 april een lezing in de Budafabriek. “Het is een opportuniteit om hem naar hier te halen”, zegt Vlaams parlementair en cultuurschepen Axel Ronse (N-VA), die een goed contact met Puigdemont heeft.

Sinds het onafhankelijksreferendum in Catalonië in oktober 2017 zit het Spaanse gerecht Puigdemont op de hielen. Carles Puigdemont werd op 25 maart 2018 in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein zelfs opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Hij belandde achter de tralies, maar werd onder voorwaarden weer vrijgelaten. De Duitse rechter besliste om Puigdemont enkel over te leveren aan Spanje voor misbruik van overheidsgeld en niet voor rebellie. Spanje trok het aanhoudingsbevel in. Puigdemont kan gaan en staan waar hij wil, behalve in Spanje. Van zodra hij daar voet aan wal zet, wordt hij opgepakt. Puigdemont hoopt nu zijn onafhankelijkheidsstrijd als onschendbare Europarlementariër kracht bij te zetten. Hij is kopman van de Catalaanse separatistische partij Junts per Catalunya (JxCat) bij de Europese verkiezingen op 26 mei. “Het is zeker de moeite waard om naar zijn boeiend verhaal te luisteren”, zegt Ronse. “Ook omdat het proces tegen zijn collega’s in Spanje volop loopt. Ze zitten daar vast omdat ze hun democratische mening uitdrukken. Hij komt op 25 april al om 16 uur aan in Kortrijk. Ik geef hem een rondleiding. We bezoeken onder meer de Gravenkapel in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het museum 1302, zodat ik het verhaal van onze stad kan vertellen. Daarna gaan we iets eten.”

Ook Geert Bourgeois komt

De avond in de Budafabriek start om 20 uur met een verwelkoming door Axel Ronse. Gevolgd door een inleiding van Steven Vergauwen, algemeen secretaris van de Europese koepelorganisatie ICEC om 20.15 uur. President Puigdemont zelf komt om 20.45 uur aan het woord. Het onderwerp van zijn uiteenzetting is ‘the road to catalan self-determination: why now?’. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) sluit om 21.15 uur met een slotwoord af. Er zijn 180 gratis plaatsen. “Waarvan er al een kleine honderd de deur uit zijn”, zegt Ronse. Voor wie interesse heeft: snel inschrijven is dus de boodschap. Mail naar kortrijk@n-va.be. Wie dat wil, kan nadien aansluiten op een receptie. Die is wel betalend, in verkiezingstijden. Je betaalt dus voor de drankjes.

Meer over Carles Puigdemont

politiek