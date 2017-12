Advocaten en rechters geven bloed 02u29 0 AHK Een rechtbankmedewerker komt bloed doneren. Kortrijk In het nieuw gerechtsgebouw in Kortrijk hebben de advocaten en de medewerkers van de rechtbank gisteren bloed gegeven aan het Rode Kruis. De actie werd georganiseerd door de Jonge Balie van advocaten in Kortrijk.

"We hebben alle advocaten, rechters en griffiers aangeschreven om bloed te komen geven", zegt penningmeester van de Jonge Balie Bran Van Den Bunder. " We willen hiermee ook ons goed hart tonen in een periode waarin er een systematisch tekort aan bloed is." In totaal waren een vijftigtal inschrijvingen om bloed te komen geven. "We hadden op iets meer gehoopt", geeft Van Den Bunder toe. "De meeste donors zijn mensen die aan het werk zijn en tijdens hun pauze snel bloed komen geven. Maar omdat het kerstvakantie is, werken ook veel mensen niet. Blijkbaar is het erg moeilijk om de mensen van aan hun kerstboom tot hier te krijgen." Iedereen die bloed gaf, kreeg een cadeautje mee naar huis. Eerder verkocht de Jonge Balie ook al Sinterklaaszakjes. "Met dat geld kopen we een AED-toestel voor in de rechtbank." (AHK)