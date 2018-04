Adam's viert dubbel jubileum BOETIEK 60 JAAR OUD, VERANTWOORDELIJKE WERKT ER 45 JAAR PETER LANSSENS

25 april 2018

02u36 0 Kortrijk Adam's viert een dubbel jubileum. De herenboetiek bestaat 60 jaar, terwijl Christine Devloo er al 45 jaar de verantwoordelijke is. De winkel bedankt de klanten met kortingen en een verrassing, tot begin volgende week.

Chemiserie Adam's opende in 1958, het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel, in de Doorniksestraat in Kortrijk. Adam's evolueerde na een grondige verbouwing van het pand in 1974 naar een multimerkenwinkel, met een uitgebreidere collectie.





Adam's is een van de oudste modezaken voor mannen in het stadscentrum. "Ik maakte nog de tijd mee dat mannen enkel blauw en grijs droegen", zegt Christine Devloo (68). "We maakten ondertussen gelukkig een grote evolutie mee, met modieuzere en meer kleurrijke collecties nu. We doen zeker nog jaren verder. De toekomst ziet er mooi uit. Ik voel mij nog tiptop, we hebben een topteam en er wordt hier nooit gemopperd."





Trouw cliënteel

"De mannen komen hier graag", vertelt Devloo verder. "Ze zijn dankbaar. Ze willen uiteraard mooi zijn, maar ze zijn sneller tevreden dan vrouwen (lacht). We hebben een trouw cliënteel. Die komen niet enkel uit Kortrijk, maar ook uit Waregem, Doornik, en zo meer. Ze komen van generatie op generatie. Zo hebben sommige klanten, die hier al in een kinderwagen met hun ouders kwamen, nu zelf een kinderwagen mee.





Adam's bestaat al 60 jaar door de goeie prijs-kwaliteitverhouding. We zitten in het middensegment. En door de jarenlange ervaring die we hier in huis hebben. Zo kunnen we goed inschatten met welke pasvorm de klanten zich goed voelen. Ik ken alle namen en maten van de vaste klanten uit het hoofd.





We proberen altijd nieuwe klanten aan te trekken. Vooral de mond-aan-mondreclame is van goudwaarde."





Tot 4XL

De herenboetiek heeft een gevoel voor stijl en trends. Waar mannen met smaak vinden wat ze nodig hebben, zoals van een kwaliteitsvolle broek van Per Steff of MMX tot een kostuum van Roy Robson, met een perfecte pasvorm. "Van trendy tot chic, mannen maken hun kleerkast hier compleet met ook andere merken zoals onder meer Lacoste, Bugatti, Baileys, Giordano, Jacques Britt en Thomas Bradley", vinden Devloo en verkoopsters Martine Vandemoortele (54) en Ann-Sophie De Coninck (32). "Ook belangrijk: we verkopen ook grote maten, tot 4XL. En voor de 'final touch en total look' kunnen de mannen in Adam's uit een ruim assortiment dassen, sjaals, sokken, pochetten en ondergoed kiezen. We vieren het 60-jarig bestaan van Adam's met een actie. Klanten krijgen tot en met maandag 30 april een korting van 10 procent. En ze krijgen ook allemaal een leuke verrassing."