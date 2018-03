Actie voor meer vrouwen in stadsbestuur 13 maart 2018

02u40 0

Vrouw & Maatschappij voerde gisteravond actie in het historisch stadhuis, voor aanvang van de gemeenteraad.





"We vieren in 2018 in België 70 jaar vrouwenstemrecht", vertelt raadslid en voorzitter Christine Depuydt (CD&V). "Maar het aantal vrouwen in politieke organen blijft een pijnpunt. Ze bezetten nu gemiddeld iets meer dan een derde in gemeenteraden. In uitvoerende besluitvormingsorganen is het slechter gesteld. Zo is nog geen 16 procent van alle burgemeesters een vrouw, in centrumsteden is dat nog geen 8 procent. We willen meer vrouwelijke burgemeesters en vragen om de gelijke aanwezigheid van vrouwen en mannen in schepencolleges, deputaties en regeringen te laten verankeren in de grondwet", aldus Depuydt. Het stadsbestuur van Kortrijk omvat zeven mannen en slechts twee vrouwen: N-VA-schepenen Kelly Detavernier en An Vandersteene. (LPS)