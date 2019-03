Actie voeren voor beter klimaat? Leerlingen school Het Open Groene besparen water en koken plantaardig Peter Lanssens

11u56 0 Kortrijk Het vierde leerjaar van basisschool Het Open Groene in Marke werkt samen met de stad Kortrijk en de niet-gouvernementele organisatie Protos aan een project rond water. Protos streeft naar beter waterbeheer in landen in ontwikkeling. De kinderen houden nu zelf acties om water te besparen. En nemen ook andere initiatieven. Zo werd er woensdagochtend plantaardig gekookt op school.

Hoe bespaar je water? De toiletten op school zijn vernieuwd, terwijl het waterdebiet van de kraantjes en het maandelijks verbruik in Het Open Groene wordt opgemeten. De kinderen fietsten naar kledijruilwinkel Swop & Go in Kortrijk, om er ingezamelde kledij te schenken. “Hergebruiken van kledij is ook belangrijk om water te besparen”, zegt lerares Sharon Vanmassenhove. “Zo is er respectievelijk 2.700 en 7.000 liter nodig om een t-shirt en jeansbroek te maken.” De kinderen fietsten verder naar de verpakkingsvrije winkel Zonder Meer in Kortrijk, voor een bezoek. “We protesteren niet voor een beter klimaat, maar leren de kinderen wat ze zelf kunnen doen”, gaat Sharon Vanmassenhove verder. “Zoals drinkflessen gebruiken in plaats van plastic flesjes, proberen om minder verpakkingen mee naar school te nemen en vaker fietsen”, aldus de lerares. Woensdagochtend volgde met een plantaardige kookworkshop nóg een initiatief. Leerlingen leerden dat de consumptie van vlees veel vergt van onze planeet. Zowel op het gebied van water als op het vlak van onze ecologische voetafdruk op het klimaat.