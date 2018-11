Actie tegen transmigranten en mensensmokkel 15 november 2018

02u29 0

Wevelgem





Bij een actie tegen transmigranten en mensensmokkel hebben de politiezones Vlas en Grensleie dinsdagnamiddag en -avond meer dan 200 vracht- en bestelwagens gecontroleerd. Dat gebeurde onder meer op de parking aan de grens met Frankrijk in Rekkem, de industriezone LAR, het Shell-tankstation in Marke, de industriezone Wevelgem-Zuid, het Kortrijkse station en de buurt van de Zwevegemsestraat in Kortrijk. De politie kreeg steun van de federale scheepvaartpolitie en een speurhond. In Wevelgem sprongen elf transmigranten uit een vrachtwagen bij Alpro. Negen van hen konden geklist worden. Verder trof de politie nog één illegaal en vier geseinde personen aan. (LSI)