Actie tegen inbraken en alcohol 12 februari 2018

Op drie invalswegen of inbraakgevoelige wijken in Kuurne en Kortrijk zijn door de politiezone Vlas donderdagavond controles uitgevoerd. Dat was het geval langs de Kuurnsesteenweg in Kuurne, Vijverhoek in Kuurne en Gentsesteenweg in Kortrijk. Er werden geen verdachte personen of voertuigen tegengehouden. Van de 187 gecontroleerde automobilisten bleken er wel vier teveel gedronken te hebben. Drie reden zonder veiligheidsgordel, zes voertuigen waren niet in orde met de verlichting en acht automobilisten konden geen geldige boorddocumenten voorleggen. Dergelijke preventieve en ontradende controle-acties zullen binnenkort opnieuw plaatsvinden, zo waarschuwt de politiezone Vlas. (LSI)