Actie aan stadhuis tegen handelsakkoorden 27 januari 2018

03u17 0

Een burgerinitiatief voerde vrijdagmiddag voor het stadhuis op de Grote Markt actie tegen de handelsakkoorden die Europa wil sluiten met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP).





De betogers stellen dat de akkoorden niet democratisch tot stand kwamen en enkel multinationals bevoordelen."Een motie, door 800 Kortrijkzanen ondertekend, stierf na de indiening een half jaar geleden een stille dood in een werkgroep van de gemeenteraad met daarin politici van alle fracties", klagen Lotte Pareit en Steven De Wit aan. De betogers openden daarom symbolisch een vergeetput onder het stadhuis.





Ze roepen nu in eerste instantie op om het handelsverdrag CETA, dat midden februari in het Vlaams parlement voorligt, niet te stemmen. "Want het betekent een stap terug op het vlak van een duurzame en rechtvaardige wereldhandel." (LPS)