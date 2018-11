Achteruit op snelweg om ongeval te zien 27 november 2018

02u24 1

Ahmed H. heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van vijftien dagen en een boete van net geen 500 euro gekregen omdat hij op de E17 in Aalbeke honderd meter achteruit reed op de pechstrook, om te kijken naar een dodelijk ongeval dat in de andere rijrichting was gebeurd.





Een politieman die vaststellingen deed bij het ongeval, zag het vreemde manoeuvre van H., die evenwel een andere uitleg geeft aan wat er is gebeurd.





"Ik had een probleem met mijn Volkswagen Passat en stopte om te zien wat er aan de hand was", klonk het. "Maar omdat ik niet veilig stond, reed ik nog wat achteruit. Het was toeval dat ik net ter hoogte van het ongeval stopte." De politierechter liet duidelijk merken dat hij geen sikkepit van die uitleg geloofde.





(VHS)