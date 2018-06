Acht 'musers' veroveren morgen Ring Shopping 26 juni 2018

Er worden morgen meer dan 500 tieners verwacht in het Ring Shopping. Het winkelcentrum viert het einde van de examens met de komst van acht Vlaamse 'musers'. Dat zijn meisjes en jongens met veel volgers op Musical.ly. Die app is megapopulair bij tieners omdat je er dansvideo's en muziek kan opnemen en delen met volgers. Volgende musers zijn morgen van 13.30 tot 17 uur aanwezig in het Ring Shopping: @haileytje.be, @lindewillems, @luna_duval, @marcorondas, @maud_vdv, @steffimercieke, @dupontluna en @jolijnvanelven13. Wie komt, kan samen met de musers foto's en video's maken. (LPS)