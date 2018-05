Acht dagen cel voor seks in bosjes 15 mei 2018

Een 47-jarige man uit Menen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht dagen nadat hij op 28 juni 2016 orale seks had met een andere man in de bosjes in Marke. Het duo werd betrapt en beiden werd een minnelijke schikking aangeboden. Een van beide mannen gaf de feiten toe en betaalde de minnelijke schikking. De man uit Menen ontkende de feiten in alle toonaarden en betaalde de minnelijke schikking niet, waardoor hij zich voor de rechtbank moest verantwoorden. Naast de celstraf krijgt hij ook een geldboete. (AHK)