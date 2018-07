Academies geven dj-opleiding 20 juli 2018

Zestien academies in West-Vlaanderen bieden vanaf volgend schooljaar voor het eerst opleidingen aan voor muziek en woord vanaf zes jaar. Zo starten het stedelijk conservatorium in Kortrijk, de Academie Harelbeke Anders en de kunstacademie in Zwevegem met een specialisatie deejay.





En in de stedelijke kunstacademie van Waregem kan je nu onder meer ook terecht voor een specialisatie cabaret en comedy. De stedelijke academie in Menen zet een opleiding beeldende en audiovisuele cultuur en recensent als extra op het programma.





"Het enthousiasme waarmee de academies aan de slag gaan met de nieuwe programmaties, toont aan dat het langverwachte decreet deeltijds kunstonderwijs welkom is", zegt Hilde Crevits. (LPS)