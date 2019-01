Academie groeit: 1.747 leerlingen ingeschreven in 2019 Peter Lanssens

31 januari 2019

08u28 0 Kortrijk Er zijn dit jaar 1.747 leerlingen ingeschreven in de ‘Academie Kortrijk’. Dat maakt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA) bekend. Er is een groei van 121 studenten in vergelijking met 2018 (1.626).

“De heraanleg van de Houtmarkt en het tentoonstellingsbeleid van de academie werpen vruchten af”, stelt Kelly Detavernier. “Nieuwe studenten vinden de weg naar de academie en kunnen er nu zelf exposeren in een prachtige setting.”

Kunstenpark

Het wordt volgens schepen Detavernier nog beter de komende jaren: “We hebben ambitieuze plannen voor de beeldende kunsten in Kortrijk. We verbinden het toekomstige nieuwe museum (waar nu 1302 zit, red.) via de 17de-eeuwse Wasserij (nu in een slechte staat, red.) met de aanpalende academie en maken zo van het Begijnhofpark een kunstenpark. Waardoor de opleidingen een grotere presentatieplek krijgen.”

Jeugd

De jeugd is belangrijk voor de academie. Kinderen leven zich vanaf 6 jaar creatief uit in het beeldatelier. Nieuw voor kinderen vanaf 10 jaar is het atelier animatiefilm. Tieners vanaf 12 jaar kiezen uit animatiefilm, architectuuratelier, beeldatelier, striptekenen en digitaal beeldatelier. Tot slot: er zijn enkele boeiende artistieke projecten dit jaar. Fotograaf Dieter Dejonghe en ontwerpster Ilse Buysschaert bijten de spits af met hun overzichtstentoonstelling van de cultuurprijzen van de serviceclub Rotary Club Kortrijk-Groeninghe. Hun werken zijn nog tot en met zondag 24 februari te bewonderen in de koninklijke academie voor schone kunsten op de Houtmarkt.