Aantal parkeerbeurten breekt record 15 februari 2018

Handelaars beweren vaak dat steeds meer shoppers Kortrijk mijden door het 'falende parkeerbeleid'. Schepen Weydts ontkracht dat met cijfers. Zo waren er 3.266.319 parkeerbeurten in 2017 (shop & go niét inbegrepen, nvdr.). Dat is een stijging van net geen 50 procent in vergelijking met 2012, toen er 2.179.480 parkeerbeurten waren. Het klopt volgens schepen Weydts ook niet dat bezoekers parkeerhavens vermijden. Er waren namelijk 1.232.557 parkeerbeurten in ondergrondse parkings in 2017. Dat is een stijging van 57 procent in vergelijking met de 783.210 ondergrondse parkeerbeurten in 2015. Tot slot: er waren 58.211 naheffingen van 25 euro in 2017, voor wie geen (geldig) parkeerticket had. In 2016 waren er 71.444 naheffingen. "De parkeerwachters van Parko zijn dus niét aan een heksenjacht bezig", besluit Axel Weydts. (LPS)