Aannemer voorwaardelijk vrij in dossier rond mensenhandel: werknemers moesten op de grond slapen Siebe De Voogt

22 januari 2019

15u52 0 Kortrijk De 46-jarige zaakvoerder van een bouwbedrijf uit Kortrijk is dinsdagmorgen door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten in een dossier rond mensenhandel.

Tayeb B. vloog in november vorig jaar achter de tralies op verdenking van illegale tewerkstelling, zwartwerk en mensenhandel. Zijn praktijken werden ontdekt na een doordeweekse controle van de sociale inspectie. Volgens arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere moesten de werknemers van de Algerijn, landgenoten van de man, overnachten in een abominabel pand. De inspecteurs troffen er onder meer matrassen aan op de grond. Hoeveel werknemers B. precies liet slapen in het gebouw, zal het verdere onderzoek moeten uitwijzen. In afwachting van zijn proces liet de raadkamer de aannemer vrij onder strenge voorwaarden. De man betaalde een borgsom van 2.000 euro en moet in de toekomst volgens de regels werken.