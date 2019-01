Aanleg nieuwe verkeerswisselaar A19-R8? Geen datum! Vlaamse overheid en agentschap wegen en verkeer trekken paraplu open Peter Lanssens

31 januari 2019

17u43 0 Kortrijk De Vlaamse overheid en het agentschap wegen en verkeer (AWV) geven geen startdatum meer voor de heraanleg van de verkeerswisselaar van de A19 met de ring rond Kortrijk (R8). “Om geen onzekere verwachtingen te creëren”, zegt Dirk Vanhuysse namens AWV. Lokale politici steigeren. “Ze zijn verplicht een timing te geven”, stelt Kortrijks mobiliteitsschepen Axel Weydts (sp.a).

De heraanleg van de gevaarlijke verkeerswisselaar van de autosnelweg A19 met de ring rond Kortrijk (R8) ligt al ruim 20 jaar op tafel. Veel te lang, maar de timing schuift telkens weer opnieuw op. De recentste startdatum was 2020, zo meldden parlementairen Bert Maertens (N-VA) en Martine Fournier (CD&V) een tijdje geleden op basis van info van Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Er zijn elk jaar tientallen ongevallen met gekwetsten op de wissel A19-R8. Vorige zaterdag nog reed een Poolse chauffeur er tegen 170 kilometer per uur door het rood en knalde op vier wagens. ‘Het moet nú vooruit gaan’, klonk het meteen op sociale media.

Tal van factoren

Maar bij de Vlaamse overheid en het agentschap wegen en verkeer (AWV) trekken ze hun paraplu open. “De timing is van tal van externe factoren afhankelijk. We schuiven geen datum meer naar voren om geen onzekere verwachtingen te creëren”, zegt directiesecretaris Dirk Vanhuysse van AWV. De oorzaken: de kredieten voor de onteigeningen van enkele stroken groen aan de verkeerswisselaar liggen nog niet vast, de archeologienota van het terrein is nog niet afgewerkt en de aanvraag voor de omgevingsvergunning is nog niet ingediend.

Verkiezingen

Volgens Vlaams parlementair Martine Fournier is er wellicht meer aan de hand. “Dat er geen timing meer is, is merkwaardig en bangelijk. Het heeft mogelijk met de verkiezingen op zondag 26 mei te maken. Want de heraanleg van de verkeerswisselaar A19-R8 is geen verplichting. Het kan goed zijn dat de nieuwe minister van Openbare Werken straks nieuwe prioriteiten heeft. Wat mij betreft, moét de nieuwe verkeerswisselaar er sowieso komen. Niet enkel inwoners van Kortrijk hebben er belang bij. Iedere automobilist uit de regio, ook uit bijvoorbeeld Menen en Ieper, passeert er”, aldus Fournier. “Ik betreur dat duidelijke antwoorden uitblijven”, zegt schepen Axel Weydts. “Ik vermoed dat het mogelijk ook te maken heeft met grote vertragingen op het vlak van grondverwervingen en onteigeningen. We gaan via de stad en Vlaams sp.a-parlementair Tine Soens druk blijven zetten.”

U-bochten en verkeerslichten weg

Waarom de heraanleg zo dringend is? De twee U-bochten zijn ronduit gevaarlijk. Wie uit de richting van Ieper of Roeselare komt en in de richting van Heule of Kuurne wil, maakt nu op de wisselaar een bocht van 180 graden om rechts in te voegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8 om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Hoe de nieuwe wisselaar A19-R8 er moet uitzien? De lichtengeregelde kruispunten met de U-bochten verdwijnen. Er komen volwaardige op- en afritten door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 aansluit. Wie van de A19 de ring op wil richting Kuurne, rijdt over de brug en zo de R8 op. Wie uit de richting van Bissegem komt en de A19 op wil, rijdt ook eerst over de brug. Er zijn zo geen verkeersconflicten meer. En er zijn altijd twee rijstroken. Het wordt dus niet enkel veiliger. Ook de files zullen afnemen. Er komen drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswissel, zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor omwonenden. Het plan omvat verder ledverlichting, een waterbufferbekken en hagen en bomen. Belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 komt veel dichter bij de Gullegemstraat. Auto’s krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswisselaar met de R8 oprijden. Het totaalproject kost 13 miljoen euro. Nu nog een concrete timing...