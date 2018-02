Aangrijpende video toont natuurelementen in kerk 23 februari 2018

Wie het hoogkoor van de Sint-Maartenskerk bezoekt, kan er tot 9 april Martyrs zien. De video-installatie toont op verticale panelen op een indrukwekkende manier de vier natuurelementen. Een uitzonderlijke vorm van visuele kunst, waarbij mensen door aarde, lucht, water en vuur verteerd of geteisterd worden. Het werk van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola uit New York is in opdracht van Saint-Paul's Cathedral in Londen gemaakt.





Een kopie is nu in de Sint-Maartenskerk te bewonderen en staat ook centraal in het multimediaal kunstproject 'Passio 2018'. Het werk Martyrs wordt dankzij een initiatief van deken Geert Morlion uitgeleend door topcollectioneur en mecenas Walter Vanhaerents.





Wie Martyrs wil aanschouwen, is dagelijks van 10 tot 17 uur welkom in de Sint-Maartenskerk, bij de Grote Markt in Kortrijk. (LPS)