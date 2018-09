Aalst vangt bot: zomerbar Nuba-R verhuist niét 03 september 2018

Nuba-R aan de Leie in Kortrijk, de populairste zomerbar van onze regio, verhuist volgende zomer niet naar Aalst.

Het bestuur van de Oost-Vlaamse stad deed nochtans een poging om het concept los te weken. "Nuba-R blijft in Kortrijk. Uit loyaliteit, want ik ben Kortrijkzaan in hart en nieren", zegt uitbater Gilles Verhaeghe (27).





Nuba-R opent volgende zomer zo goed als zeker weer aan de Trakelweg, vlak bij de Ronde van Vlaanderenbrug in Kortrijk. "Er is nog een andere mogelijke locatie in Kortrijk, maar we blijven het liefst hier", vervolgt Gilles Verhaeghe. "We hebben een fantastische zomer achter de rug, met op piekdagen tot 1.200 bezoekers. Enkel tijdens de wedstrijden van de Rode Duivels op het WK zat er hier geen kat. Dat was wel even slikken. We zullen nu aan de details sleutelen om Nuba-R volgende zomer nóg beter te maken. Zo moet er een betere vloer komen. We willen al het hout in de zomerbar met brandwerende producten behandelen, in het kader van brandveiligheid. We maken een tweede bar, zodat de service sneller verloopt. De vijver bij de zomerbar krijgt een extra fontein, om de beleving nog groter te maken. Er komt een afgesloten zone waar honden los kunnen lopen. En we willen Nuba-R toch deels laten overdekken of overkappen, want niet iedere zomer zal perfect zijn wat het weer betreft. Tot slot: we willen in 2019 al in mei openen in plaats van juni, en open blijven tot midden september in plaats van begin september. Er waren geen incidenten in Nuba-R. Klachten rond lawaaihinder bleven uit." (LPS)