99 procent rijdt alcoholvrij tijdens weekendcontrole Alexander Haezebrouck

22 januari 2019

17u46 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde afgelopen weekend opnieuw alcoholcontroles uit in het verkeer. Maar liefst 99 procent van de gecontroleerde bestuurders testte negatief op alcohol. “We zijn heel erg opgetogen met dit resultaat”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De politie controleerde zondag in de namiddag en ’s avonds in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk, in de Rijksweg in Lendelede en in de Brugsesteenweg in Kuurne. In totaal moesten 330 bestuurders een ademtest afleggen. Drie bestuurders bliezen positief, één daarvan moest zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven voor vijftien dagen. Daarnaast konden tien bestuurders geen geldig verzekeringsbewijs voorleggen, vier auto’s waren niet gekeurd en twee bestuurders hadden geen rijbewijs bij zich. “Tijdens deze periode houden we extra gerichte alcoholcontroles”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “De resultaten zijn zeer goed, weinig mensen blazen positief. Dat wil zeggen dat de autobestuurders de boodschap ondertussen begrepen hebben.”