975.000 euro over? Gewezen politiecommissariaat te koop Peter Lanssens

21 januari 2019

16u23 0 Kortrijk De site van het gewezen politiecommissariaat tussen de Oude-Vestingsstraat en de Jan Persijnstraat is te koop. De minimumprijs is 975.000 euro.

Het stadseigendom huisvestte er sinds 1967 de politiediensten, maar die zitten nu in een nieuwbouw in de Minister de Taeyelaan in de wijk 3 Hofsteden. Bieden op het aftandse commissariaat in hartje Kortrijk kan tot en met donderdag 21 maart. Bij meerdere geldige biedingen volgt een gesloten mondelinge zitting op donderdag 28 maart om 9.30 uur in het stadhuis. Het ex-commissariaat wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw project. Een woonproject met tot vier bouwlagen aan de kant van de Persijnstraat en tot vijf bouwlagen aan de kant van de Oude-Vestingsstraat ligt binnen de mogelijkheden. Wie het pand wil bezoeken, maakt een afspraak bij de stad: natalie.deprez@kortrijk.be of tel. 056/27.87.85. Wie info wil over de verkoopprocedure en de kosten: bram.peene@fb.vlaanderen.be of tel. 02/430.94.79. Meer details staan op https://www.kortrijk.be/immo.