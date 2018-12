96-jarige man pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding

04 december 2018

Een expert-geneesheer moet straks bepalen of Roger C. uit Zwevegem in de toekomst nog met de auto mag rijden. De 96-jarige man veroorzaakte op 10 oktober van vorig jaar een ongevalletje en pleegde vluchtmisdrijf. Maar hij had pech: hij reed in de ondergrondse parking op het Schouwburgplein in Kortrijk tegen een geparkeerde auto en de botsing werd geregistreerd door bewakingscamera’s. De identificatie van de aanrijder was dan ook een fluitje van een cent. De politie trof ter plaatse ook brokstukken aan van de wagen van de hoogbejaarde man. Op de zitting van de politierechtbank bleek gisteren dat Roger C. bijzonder hardhorig is. “Rijdt u nog met auto?”, vroeg de rechter. “Is dat niet gevaarlijk, als u bijna niks meer hoort?” De hoogbejaarde man toonde zich zelfzeker: “Ik voel me veel veiliger als ik met de auto rij dan dat ik te voet moet gaan”, sprak hij. De rechter had zo z’n twijfels en beval de aanstelling van een expert-geneesheer. De zaak wordt verdergezet op 7 mei 2019.