959 extra plaatsen voor secundair onderwijs Investering van net geen 3 miljoen euro voor scholen over alle netten heen Peter Lanssens

08 april 2019

18u12 0 Kortrijk Kortrijk krijgt 959 extra plaatsen voor secundair onderwijs, gespreid over 2019, 2020 en 2021 en goed voor een investering van 2.886.001 euro. “Er is een inhaalbeweging nodig”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Alle netten krijgen een deel van de koek. “Waardoor we geen rem op onze groei moeten zetten”, zegt Nancy Dedeurwaerder, algemeen directeur van de Rhizo-groep.

Het is geen nattevingerwerk, de bijna duizend plaatsen extra voor Kortrijk. De eind 2018 voorgestelde wetenschappelijke ‘capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur’ toont de nood aan. Gebaseerd op de demografische evolutie, pendelbewegingen van leerlingen en jaarlijkse overgangskansen. Alle netten samen dienden een lijvig dossier in. De ‘task force’ werd vanuit de stad gecoördineerd door schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).

Polyvalente klaslokalen

Rhizo krijgt 200 plaatsen extra. Die gaan naar de lifestyle-, sport-, hotel- en zorgkrachtschool, Vivato en verpleegkunde. Daar horen infrastructuurwerken bij. “Op onze Rhizo-campus in de Deken Camerlyncklaan in Kortrijk kwam vorig jaar de kloostervleugel van de Zusters van het Geloof vrij. We gaan de vroegere kloosterverdiepingen ombouwen tot polyvalente klaslokalen, voor alle Rhizo-scholen en ook voor het verenigingsleven”, stelt Nancy Dedeurwaerder. “Want dat is één van de voorwaarden van minister Crevits: de nieuwe lokalen moeten multifunctioneel zijn. De werken beginnen in 2020 en zijn in 2021 af. En op onze site in de Burgemeester Nolfstraat, het vroegere Sint-Niklaasinstituut, worden de leraarskamer en het secretariaat als klaslokalen heringericht. Dat is ook gepland voor 2020-2021. We investeren zelf een kleine 550.000 euro in alle werken, naast de welgekomen subsidies van de Vlaamse overheid. Het is mooi dat we over alle netten heen projecten binnenhalen voor Kortrijk.”

Guldensporen, Don Bosco, PTI, Athena en Spes Nostra

Nog eens 200 extra plaatsen gaan naar vestigingen van het Guldensporencollege en het Centrum voor Leren en Werken (CLW). 150 plaatsen zijn voor de campus Wetenschap en Groen van het provinciaal technisch instituut en 50 voor de in te richten PTI-campus Hoeve Walle in het binnengebied van verkeerswisselaar het Ei. Het Don Boscocollege krijgt eveneens 200 extra plaatsen. Vallen ook ‘in de prijzen’: de campus van het gemeenschapsonderwijs Athena in Heule met 84 plaatsen en Spes Nostra in Heule met 75 plaatsen. Kortrijk kaapt zo 959 van de 1.669 extra plaatsen in onze provincie weg, wat bijna 58 procent is.

Onderwijsstad

Er zullen ook na 2021 nog enkele investeringen nodig zijn, want onderzoekers verwachten tegen het schooljaar 2024-2025 al een tekort van 58.500 plaatsen in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Zo zijn er via andere kanalen bijvoorbeeld huursubsidies mogelijk, om op relatief korte termijn extra plaatsen in de klas te realiseren. “Het is een belangrijke stap om Kortrijk verder op de kaart te zetten als onderwijsstad”, meldt CD&V-lijstduwer voor het Vlaams parlement Felix De Clerck in een nota. “Het biedt meer kansen om jongeren aan te trekken. In de hoop dat ze in Kortrijk verder blijven studeren en zich daarna in de stad settelen”, vult vijfde opvolger Sien Vandevelde aan. Alle betrokken schooldirecties geven binnenkort nog meer uitleg over de concrete plannen.