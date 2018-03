94 km/u met motor in zone 30 30 maart 2018

Een motorrijder die in de Burgemeester Danneelsstraat in Kortrijk aan 94 km/u in een zone 30 kon worden geflitst, is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 400 euro en een rijverbod van vijftien dagen. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, moet hij slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen en voor medische en psychologische proeven. Frederik D. liep eerder al enkele veroordelingen voor de politierechtbank op. Hij haastte zich naar eigen zeggen naar huis voor een ziek kind. (LSI)